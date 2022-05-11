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Uşak Ticaret Borsası

11.05.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 5 lira 30 kuruş, en yüksek 5 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday5,305,50Ekmeklik buğday5,005,20Yemlik buğday4,805,00Yemlik arpa4,504,70Nohut14,0015,00Beyaz haşhaş33,0034,00Mavi haşhaş28,0029,00Sarı haşhaş32,0033,00Susam22,0023,00

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