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Uşak Ticaret Borsası

13.05.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 5 lira, en yüksek 5 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Ekmeklik buğday5,005,20Yemlik buğday4,805,00Makarnalık buğday5,305,50Yemlik arpa4,504,70Nohut14,0015,00Beyaz haşhaş33,0034,00Mavi haşhaş28,0029,00Sarı haşhaş32,0033,00Susam22,0023,00

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Uşak Namaz Vakitleri 13 Mayıs Cuma

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Sabah
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İkindi
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