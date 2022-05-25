YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası

25.05.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 5 lira 60 kuruş, en yüksek 5 lira 70 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday5,605,70Ekmeklik buğday5,305,50Yemlik buğday5,205,30Yemlik arpa5,205,30Nohut15,0016,00Beyaz haşhaş34,0035,00Mavi haşhaş28,0029,00Sarı haşhaş32,0033,00Susam22,0023,00

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uşak'ta işçi servisinin devrildiği kazada 10 kişi yaralandıUşak'ta işçi servisinin devrildiği kazada 10 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlere rahmet dilediCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlere rahmet diledi
Gaziantep'te 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı gözaltına alındıGaziantep'te 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı

Uşak Namaz Vakitleri 25 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:52
Sabah
05:36
Öğle
13:04
İkindi
16:57
Akşam
20:22
Yatsı
21:59
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kanser tedavisinde çığır açan gelişme: İlk kez insanda denendi

Kanser tedavisinde çığır açan gelişme: İlk kez insanda denendi

Gizlice infaz ediyorlar! Ölüm otobüsünden zehirli iğnelere...

Gizlice infaz ediyorlar! Ölüm otobüsünden zehirli iğnelere...

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Bulaşık makinesine limon konulunca ne olur?

Bulaşık makinesine limon konulunca ne olur?

Gizem dolu ölüm! Putin’in rakibinden özür dilemişti

Gizem dolu ölüm! Putin’in rakibinden özür dilemişti

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.