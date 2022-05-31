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Uşak Ticaret Borsası

31.05.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 5 lira 60 kuruş, en yüksek 5 lira 70 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday5,605,70Ekmeklik buğday5,305,50Yemlik buğday5,205,30Yemlik arpa5,205,30Nohut15,0016,00Beyaz haşhaş33,0034,00Mavi haşhaş28,0029,00Sarı haşhaş32,0033,00Susam22,0023,00

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