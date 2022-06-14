Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 70 kuruş, en yüksek 6 lira 80 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday6,706,80Ekmeklik buğday6,006,20Yemlik buğday5,806,00Yemlik arpa5,706,00Nohut15,0016,00Beyaz haşhaş34,0035,00Mavi haşhaş28,0030,00Sarı haşhaş32,0033,00Susam22,0023,00



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