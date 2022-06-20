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Uşak Ticaret Borsası

20.06.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 70 kuruş, en yüksek 6 lira 80 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday6,706,80Ekmeklik buğday6,306,50Yemlik buğday5,806,00Yemlik arpa5,706,00Nohut15,0016,00Beyaz haşhaş32,0033,00Mavi haşhaş32,0033,00Sarı haşhaş33,0035,00Susam24,0025,00

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