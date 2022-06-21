YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası

21.06.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 30 kuruş, en yüksek 6 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Ekmeklik buğday6,306,50Makarnalık buğday6,706,80Yemlik buğday5,806,00Yemlik arpa5,706,00Nohut15,0016,00Beyaz haşhaş32,0033,00Mavi haşhaş32,0033,00Sarı haşhaş33,0035,00Susam24,0025,00

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avrupa şampiyonu karateci Süleyman Aydemir, Uşak'ta davul zurnayla karşılandıAvrupa şampiyonu karateci Süleyman Aydemir, Uşak'ta davul zurnayla karşılandı
Samsunspor, yeni sezonun ilk antrenmanını yaptıSamsunspor, yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı
Demirci Akıncıları Oryantiring 5. Kademe İl Şampiyonası başladıDemirci Akıncıları Oryantiring 5. Kademe İl Şampiyonası başladı

Uşak Namaz Vakitleri 21 Haziran Salı

İmsak
03:40
Sabah
05:31
Öğle
13:09
İkindi
17:04
Akşam
20:37
Yatsı
22:20
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yasak ve tehlikeli: Yediğiniz içtiğiniz çoğu şeyde var!

Yasak ve tehlikeli: Yediğiniz içtiğiniz çoğu şeyde var!

Lezzeti herkese göre değil ama faydası çok

Lezzeti herkese göre değil ama faydası çok

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Bir oturuşta yarısını yiyen var... Uzmanlardan karpuz uyarısı

Bir oturuşta yarısını yiyen var... Uzmanlardan karpuz uyarısı

Üstsüz protestoları olay oldu! “Göğüs uçlarına özgürlük”

Üstsüz protestoları olay oldu! “Göğüs uçlarına özgürlük”

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.