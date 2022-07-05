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Uşak Ticaret Borsası

05.07.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 70 kuruş, en yüksek 6 lira 80 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday6,706,80Ekmeklik buğday6,306,50Yemlik buğday5,806,00Yemlik arpa5,505,70Nohut15,0016,00Beyaz haşhaş33,0034,00Mavi haşhaş40,0041,00Sarı haşhaş33,0035,00Susam24,0025,00

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Anahtar Kelimeler:
arpa

Uşak Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

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Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

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