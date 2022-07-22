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Uşak Ticaret Borsası

22.07.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira, en yüksek 7 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday7,007,20Ekmeklik buğday6,506,80Yemlik buğday5,806,20Yemlik arpa5,705,80Nohut10,0011,00Beyaz haşhaş34,0035,00Mavi haşhaş40,0041,00Sarı haşhaş34,0035,00Susam25,0026,00

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Anahtar Kelimeler:
arpa

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