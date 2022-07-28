Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 50 kuruş, en yüksek 6 lira 80 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Ekmeklik buğday6,506,80Makarnalık buğday7,007,20Yemlik buğday5,806,20Yemlik arpa5,705,80Nohut16,0017,00Beyaz haşhaş36,0037,00Mavi haşhaş45,0047,00Sarı haşhaş36,0037,00Susam26,0027,00



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