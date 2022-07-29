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Uşak Ticaret Borsası

29.07.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) yemlik buğdayın kilogramı en düşük 5 lira 80 kuruş, en yüksek 6 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Yemlik buğday5,806,20Yemlik arpa5,705,80Makarnalık buğday7,007,20Ekmeklik buğday6,506,80Nohut17,0018,00Beyaz haşhaş38,0040,00Mavi haşhaş48,0050,00Sarı haşhaş38,0040,00Susam 27,0028,00

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Anahtar Kelimeler:
arpa

Uşak Namaz Vakitleri 29 Temmuz Cuma

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Sabah
05:54
Öğle
13:14
İkindi
17:05
Akşam
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