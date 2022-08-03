YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası

03.08.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 50 kuruş, en yüksek 6 lira 80 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Ekmeklik buğday6,506,80Makarnalık buğday7,007,20Yemlik buğday5,806,20Yemlik arpa5,705,80Nohut17,0018,00Beyaz haşhaş42,0043,00Mavi haşhaş52,0053,00Sarı haşhaş40,0041,00Susam 27,0028,00

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uşak’ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandıUşak’ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
GÜNCELLEME - Bursa'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGÜNCELLEME - Bursa'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kayseri'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandıKayseri'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Anahtar Kelimeler:
arpa

Uşak Namaz Vakitleri 3 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:21
Sabah
05:58
Öğle
13:14
İkindi
17:04
Akşam
20:19
Yatsı
21:50
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Lezbiyen çift spermleri topladı! “Kokteyl yarattık”

Lezbiyen çift spermleri topladı! “Kokteyl yarattık”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Sabahları bir kaşık vücudu baştan aşağı yeniliyor

Sabahları bir kaşık vücudu baştan aşağı yeniliyor

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.