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Uşak Ticaret Borsası

05.08.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira, en yüksek 7 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday7,007,20Ekmeklik buğday6,506,80Yemlik buğday5,806,20Yemlik arpa5,705,80Nohut17,0018,00Beyaz haşhaş42,0043,00Mavi haşhaş54,0055,00Sarı haşhaş40,0041,00Susam27,0028,00

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Anahtar Kelimeler:
arpa

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