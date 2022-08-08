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Uşak Ticaret Borsası

08.08.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira, en yüksek 7 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday7,007,20Ekmeklik buğday6,506,80Yemlik buğday5,806,20Yemlik arpa5,705,80Nohut17,0018,00Beyaz haşhaş42,0043,00Mavi haşhaş54,0055,00Sarı haşhaş40,0041,00Susam 27,0028,00

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Anahtar Kelimeler:
arpa

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Uşak ECZANELER
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