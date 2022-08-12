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Uşak Ticaret Borsası

12.08.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 50 kuruş, en yüksek 6 lira 60 kuruş satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Ekmeklik buğday6,506,60Makarnalık buğday6,807,00Yemlik buğday5,806,20Yemlik arpa5,705,80Nohut17,0018,00Beyaz haşhaş45,0046,00Mavi haşhaş50,0052,00Sarı haşhaş43,0045,00Susam27,0028,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday haşhaş nohut susam arpa

Uşak Namaz Vakitleri 12 Ağustos Cuma

İmsak
04:33
Sabah
06:06
Öğle
13:13
İkindi
17:00
Akşam
20:09
Yatsı
21:36
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

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