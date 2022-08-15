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Uşak Ticaret Borsası

15.08.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 50 kuruş, en yüksek 6 lira 70 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday6,506,70Ekmeklik buğday6,006,20Yemlik buğday5,605,70Yemlik arpa5,505,60Nohut17,0018,00Beyaz haşhaş45,0046,00Mavi haşhaş48,0050,00Sarı haşhaş45,0046,00Susam27,0028,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday haşhaş nohut susam arpa

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