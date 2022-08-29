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Uşak Ticaret Borsası

29.08.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 40 kuruş, en yüksek 6 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday6,406,50Ekmeklik buğday6,006,20Yemlik buğday5,605,70Yemlik arpa5,505,60Nohut14,0015,00Beyaz haşhaş47,0048,00Mavi haşhaş47,0048,00Sarı haşhaş47,0048,00Susam28,0030,00Aspir6,506,70Yağlık ayçekirdeği10,0010,50

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Anahtar Kelimeler:
buğday haşhaş nohut susam arpa aspir

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