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Uşak Ticaret Borsası

15.09.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 50 kuruş, en yüksek 6 lira 70 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday6,506,70Ekmeklik buğday6,006,20Yemlik buğday5,605,70Yemlik arpa5,405,50Nohut14,0015,00Beyaz haşhaş45,0046,00Mavi haşhaş44,0045,00Sarı haşhaş47,0048,00Susam32,0033,00Aspir6,506,70Yağlık ay çekirdeği10,0010,50

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Anahtar Kelimeler:
buğday haşhaş nohut susam arpa aspir

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