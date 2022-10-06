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Uşak Ticaret Borsası

06.10.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 80 kuruştan, en yüksek 7 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday6,807,00Ekmeklik buğday6,006,20Yemlik buğday5,505,70Yemlik arpa5,505,70Nohut16,0017,00Beyaz haşhaş45,0046,00Mavi haşhaş43,0044,00Sarı haşhaş47,0048,00Susam32,0033,00Aspir6,506,70Yağlık ay çekirdeği8,009,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday haşhaş nohut susam arpa aspir

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Öğle
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