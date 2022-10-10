YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası

10.10.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 80 kuruş, en yüksek 7 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday6,807,00Ekmeklik buğday6,006,20Yemlik buğday5,505,70Yemlik arpa5,505,70Nohut16,0017,00Beyaz haşhaş45,0046,00Mavi haşhaş43,0044,00Sarı haşhaş47,0048,00Susam32,0033,00Aspir6,506,70Yağlık ay çekirdeği8,009,00

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uşak'ta tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldüUşak'ta tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu olduAnkara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu oldu
Kocaeli'de tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldıKocaeli'de tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
buğday haşhaş nohut susam arpa aspir

Uşak Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazartesi

İmsak
05:38
Sabah
06:59
Öğle
12:55
İkindi
16:06
Akşam
18:40
Yatsı
19:56
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.