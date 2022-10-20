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Uşak Ticaret Borsası

20.10.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) yemlik buğdayın kilogramı en düşük 5 lira 50 kuruş, en yüksek 5 lira 70 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Yemlik buğday5,505,70Ekmeklik buğday6,006,20Makarnalık buğday6,807,00Yemlik arpa5,505,70Nohut17,0018,00Beyaz haşhaş44,0046,00Mavi haşhaş44,0045,00Sarı haşhaş47,0048,00Susam35,0037,00Aspir6,506,70Yağlık ay çekirdeği8,009,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday haşhaş nohut susam arpa aspir

Uşak Namaz Vakitleri 20 Ekim Perşembe

İmsak
05:48
Sabah
07:09
Öğle
12:52
İkindi
15:55
Akşam
18:25
Yatsı
19:42
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

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