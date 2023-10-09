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Uşak Üniversitesi akademisyenleri, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları listesinde yer aldı

09.10.2023 11:28 | Son Güncelleme:
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Uşak Üniversitesinden 7 bilim insanı, 7 milyon bilim insanı arasından ilk yüzde 2’lik dilime girerek dünyanın en etkili bilim insanları listesinde sıralandı.

Uşak Üniversitesi akademisyenleri, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları listesinde yer aldı

Stanford Üniversitesinin; bilim insanlarının nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, yapılan atıf sayısı, patent sayısı ve h-indeksi gibi bilimsel ölçütler kullanarak her yıl oluşturduğu dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesi Elsevier dergisinde geçtiğimiz günlerde yayımlandı. 22 bilimsel alan ve 174 alt alanda yapılan sıralama, “Yıllık Etki” ve “Kariyer Boyu Etki” olarak iki kategoride listelendi.

DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI LİSTESİNDE UŞAK ÜNİVERSİTESİNDEN 7 İSİM YER ALDI

Uşak Üniversitesinden “Yıllık Etki” kategorisinde 6 öğretim üyesi, "Kariyer Boyu Etki" kategorisinde ise 5 öğretim üyesi listede yerini aldı.

Yayımlanan listede Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hakan Çalışkan, Prof. Dr. Yaşar Gök, Prof. Dr. Osman Asi ile Doç. Dr. Onur Güneşer, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Uğulu ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Yavuz Karahan yer aldı.
Akademisyenlerin bilimsel üretkenliği ve çalışmalarının kalitesi gibi ölçütler kullanılarak yapılan sıralamada ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde yer alan öğretim üyelerini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesinin uluslararası sıralamalarda yer almaya devam ettiğini belirtti. Prof. Dr. Savaş, Uşak Üniversitesi akademisyenlerinin bilimsel çalışma, proje ve yayınlarıyla geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde yer almasından duydukları memnuniyeti dile getirerek “Uşak Üniversitesi olarak uluslararası başarılarımız tesadüf değildir. Kalite odaklı çalışmalarımız uluslararası başarıları da beraberinde getiriyor. Bir kez daha açıklanan listede yer almaktan dolayı büyük bir onur ve mutluluk duyduk. Öğretim üyelerimizin başarıları genç akademisyenlerimize rol model olmaktadır” dedi.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) tüm çalışmalarında Uşak Üniversitesine tam destek verdiğini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Savaş ‘‘YÖK Başkanı Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Uşak Üniversitesini bulunduğu noktadan daha da ileriye götürmek için Uşak Üniversitesi ailesi olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Üniversitemiz 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında da önemli başarılara imza atmaya devam edecektir’’ ifadelerini kullandı.

Uşak Üniversitesinden “Yıllık Etki” kategorisinde yer alan öğretim üyeleri:
Sıralama: 49.922 - Prof. Dr. Hakan Çalışkan
Sıralama: 133.959 - Prof. Dr. Ekrem Savaş
Sıralama: 170.961- Prof. Dr. İlker Uğulu
Sıralama: 207.029- Prof. Dr. Osman Asi
Sıralama: 334.902- Doç. Dr. Onur Güneşer
Sıralama: 587.319- Doç. Dr. Ali Yavuz Karahan

UŞAK ÜNİVERSİTESİNDEN “KARİYER BOYU ETKİ” KATEGORİSİNDE YER ALAN ÖĞRETİM ÜYELERİ:

Sıralama: 177.506 - Prof. Dr. Hakan Çalışkan
Sıralama: 190.979 - Prof. Dr. Ekrem Savaş
Sıralama: 326.392- Prof. Dr. Yaşar Gök
Sıralama: 361.112- Prof. Dr. Osman Asi
Sıralama: 475.936- Prof. Dr. İlker Uğulu

Uşak Üniversitesi akademisyenleri, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları listesinde yer aldı

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