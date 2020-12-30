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Uşak Üniversitesi canlı yayınla korona virüsün etkilerini tartıştı

UŞAK HABERLERİ  | 30.12.2020 12:16 | Son Güncelleme

Uşak Üniversitesi, sosyal medya hesabından canlı yayın olarak konferans düzenledi.

Uşak Üniversitesi, sosyal medya hesabından canlı yayın olarak konferans düzenledi. Rektör Ekrem Savaş, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı yayında, korona virüsün günümüzdeki ve gelecekteki etkileri hakkında konuşuldu.
Moderatörlüğünü, Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Alper Karagöz’ün yaptığı panelde, açılış konuşması yapan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, korona virüs (Covid-19) pandemisi, gelecekteki etkileri, genetik çalışmalar ve Kovid-19 aşısı ile ilgili önemli konuların konuşulacağı böylesi bir konferansı gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, katılımcılara teşekkür etti.

Sınırlı sayılardaki aşı projelerinden
Uşak Üniversitesinin de içinde yer aldığı, “SARS-Cov-2 (CovidD-19) Spike (S) Antijenine Karşı Kendiliğinden Amplifiye Olabilen mRNA Aşısının Geliştirilmesi” adlı projenin yürütücsü Doç. Dr. Nadir Koçak ise proje kapsamındaki gelişmelerden bahsederek, ülkemizdeki ilk mRNA özelliğini taşıyan aşı projesinin, dünyada Covid-19’a karşı geliştirilen sınırla sayıdaki mRNA aşı projeleri arasında yer aldığını belirtti. TÜBİTAK Covid-19 Platformu Üyesi seçilen Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Karagöz’ün de yer aldığı tüm proje ekibine teşekkür eden Koçak, “Ekibimiz, dünyada aşı çalışmalarının öncüsü konumundaki ekiplerin standartlarında, immünite gelişimine neden olan bir aşı oluşturma çabasındadır. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.” dedi.
Konferans soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.

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