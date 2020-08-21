Uşak Üniversitesi, dünya üniversiteleri arasında yer aldı

Dünya’da yer alan yükseköğretim kurumlarını boyut, görünürlük, açıklık ve mükemmeliyet göstergeleri üzerinden değerlendiren, Webometrics Dünya Üniversiteleri Sıralaması’sında Türkiye’de Uşak Üniversitesi 89’uncu, dünya sırralamasında 3 bin 085’inci sırada yer aldı.

Yayınlanan Webometrics Dünya Üniversiteleri Sıralamasında Uşak Üniversitesi, Türkiye’nin köklü ve önde gelen üniversitelerin önünde yer aldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uşak Üniversitesi Rektörç Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi’nin, tüm öğretim elemanları ve birimleri ile birlikte dünyanın saygın üniversiteleri arasında yer almak için emin adımlarla ilerlemekte olduğunu belirtti. Savaş, “Uşak Üniversitesi, Times Higher Education gibi saygın sıralama kuruluşlarının da değerlendirmesine alınmıştır. Belirli kriterlere göre değerlendirmeye alınabilen, izlenen ve her üniversitenin değerlendirmeye kabul edilmediği bu kuruluşta üniversitemiz yer almayı başarmıştır. Bunun yanı sıra SCImago sıralamasına dahil edilen Uşak Üniversitesi, bu sıralamada yer alan 3 bin 896 yükseköğretim kurumu arasından dünya sıralamasında 637. Olarak ilk 1000 üniversite arasında yer almıştır” dedi.

Üniversite bünyesinde yapılan çalışmalarla bölgeden başlayarak ülke gelişimine katkıda bulunmasının hedeflendiğini dile getiren Rektör Savaş, ““Uluslararasılaşma amacıyla ve sürdürülebilir bir gelişim hedefiyle yoğun gayret gösteriyoruz. Öğretim elemanlarımız ulusal ve uluslararası ortaklı projeler üretmekte ve bölgesine değer katacak çalışmalar yapmaktadır. Bu noktada Yeni YÖK vizyonuyla bizleri kalite eksenli yolculuğumuzda daima destekleyen YÖK Başkanımız Yekta Saraç’a ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.



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