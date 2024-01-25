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Uşak Üniversitesi spor tesislerini Uşaklıların hizmetine sundu

İHA İHA
25.01.2024 09:05 | Son Güncelleme:
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Uşak Üniversitesi, Uşak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile gerçekleştirdiği işbirliği protokolüyle Uşaklı gençlere stadyumunu açtı.

Uşak Üniversitesi spor tesislerini Uşaklıların hizmetine sundu

Uşak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu U14 yaş grubu resmi futbol play off müsabakaları Uşak Üniversitesi stadyumunda gerçekleştiriliyor. U14 Futbol takımları Uşak Gençlerbirliği ile Gençlik Merkezi G.S. arasında oynanan maç öncesi Uşak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kocabıyık, spora yaptığı katkılardan ve Uşak Üniversitesi spor tesislerini gençlere açtığından dolayı Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş’a teşekkür plaketi takdim etti.
Kocabıyık: ‘‘Uşak Üniversitesi her alanda öncülük yapıyor.
Üniversitemizin spor tesisleri Uşak için büyük bir şans.’’

Osman Kocabıyık, Uşak Üniversitesi spor tesislerinin Uşak için büyük bir şans olduğunu ifade ederek ‘‘Uşak Üniversitesi spor tesisleri alt yapı ve üst yapısıyla Uşak için büyük bir şans. Rektörümüz Ekrem Savaş eğitimde, sporda ve kültürel etkinliklerde öncülük yapıyor. Amatör gençlerimizin, Uşak Üniversitesi spor tesislerinin imkânlarından yararlanmasını sağladığınız ve onların profesyonelliğe geçişlerinde verdiğiniz destek için başta Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Savaş olmak üzere Spor Bilimleri Fakültemize teşekkür ederim’’ dedi.
Rektör Savaş: ‘‘Üniversitemizin sosyo-kültürel ve sportif imkânları şehrimize ve bölgemize hizmet veriyor.’’

Rektör Savaş, göreve geldikleri 2018 yılından itibaren üniversite-şehir bütünleşmesi adına birçok çalışma yaptıklarını ifade ederek ‘‘Üniversiteler sadece eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalarla değil, sosyo-kültürel ve sportif alanlarda yaptığı çalışmalarla da milletimizin hizmetindedir’’ dedi.

PROF. DR. SAVAŞ: "GENÇLERİMİZİN GELECEĞİ İÇİN İMKÂNLARIMIZI PAYLAŞIYORUZ"

Gençlerin her alanda gelişmeleri için üniversitenin imkânlarını şehrin tüm kurumlarıyla paylaştıklarını belirten Prof. Dr. Savaş, ‘‘Gençler bizim geleceğimiz. Onların her alanda gelişmeleri için üniversitemizin imkanlarını şehrimizin tüm kurumlarıyla paylaşıyoruz. Alanında uzman akademisyen kadromuzla gençlerimizin yanındayız. Açık ve kapalı tüm spor tesislerimizde halkımızın da faydalanacağı etkinlikler yapıyoruz. 2018 ve 2019 yıllarında çocuklarımıza yönelik yaz spor okullarını açtık. Araya pandemi girince zorunlu olarak ara verdiğimiz bu tür faaliyetleri yapmaya devam ediyoruz. Ayrıca basketbol, voleybol, yüzme, hentbol ve futsal maçlarına ev sahipliği yapıyoruz. Yaklaşık bir aydır da Uşak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna spor tesislerimizin ve stadyumumuzun tüm imkânlarını açtık’’ şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ekrem Savaş Uşak Üniversitesi Spor Kulübünün de kurulduğunu sözlerine ekleyerek kulübün futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi ve bireysel spor dallarında resmi müsabakalara katılım sağlayacağını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş Uşak Gençlerbirliği-Gençlik Merkezi G.S. karşılaşmasının başlama vuruşunu yaparak gençlere başarılar diledi.

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