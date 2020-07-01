Uşak Üniversitesi, yönetim sistemi belgelendirme sürecini başarıyla Tamamladı

Uşak Üniversitesi kalite çalışmaları kapsamında “Yükseköğretim Hizmetleri” ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme sürecini, 25 Haziran tarihinde gerçekleştirilen dış denetimi başarıyla geçerek tamamladı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, özel firma tetkikçileri, akademik, idari birim yöneticileri ve Kalite Koordinatörlüğü çalışma ekibi üyelerinin katılımıyla gerçekleşen açılış toplantısıyla başlayan dış tetkik değerlendirilmesi, gün boyu üç ayrı oturumda devam etti. Tetkiklerin tamamlanmasının sonrasında, baş tetkikçi Muzaffer Cantürk ve ekibinin değerlendirmelerle ilgili bilgileri aktardığı kapanış toplantısında, Uşak Üniversitesinin “Yükseköğretim Hizmetleri” kapsamında ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini başarıyla tamamladığı açıklandı.

Sertifikanın üniversiteye yeni sorumluluklar getirdiğini dile getiren Rektör Savaş, “Günümüz eğitim sisteminde tercih edilebilirliğin olmazsa olmazı kalitedir. Kalite yönetiminin önemini anlayan ve bu yönde kendisine bir yol haritası çizen üniversiteler, dünyadaki üniversitelerle rekabet edebilir hale gelmektedir. Öncü bir üniversite olmayı hedefliyoruz. Bugün üniversitemiz misyonuna ve vizyonuna uygun olarak; özgün bilgi üretiminde yetkin ve etkin bireyler yetiştirilmesi, ayrıca topluma hizmet etme anlamında kararlı çalışmaları neticesinde çok önemli bir süreci tamamlamıştır. Rekabetin hızla arttığı bir dönemde öncü ve tercih edilebilir olmak için, üniversite olarak her yönden kalitemizi artırmak için çalışıyoruz. Kalite Koordinatörlüğümüzün hedefimizi gerçekleştirmek için yaptığı çalışmalar sonuç vermiştir. Bununla birlikte Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızın hazırladığı kalite programımızda büyük beğeni kazanmıştır. Bu güzel ve özverili çalışmalar, üniversitemize kalite değerlendirmesinde başarıyı getirdi. Üniversitemiz, öğrencisi, akademisyeni ve idari personeli ile bir bütündür. Bir kez daha Uşak Üniversitesi ailesine teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

