Uşak Üniversitesi’nde DGS ve ALES sınav koordinasyon toplantısı düzenlendi

Uşak Üniversitesi ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü tarafından, DGS ve ALES için sınav güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Uşak Üniversitesi Recep Tayip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Senato salonunda gerçekleşti. Sınav öncesi, sınav günü ve sınav sonrasında alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıya Sınav Koordinasyon Kurul Başkanı Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutan V. J. Alb. Oğuzhan Uslu, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdür V. Dilek Çörük, İl Milli Eğitim Müdür Y. Şb. Mdr. Murat Can, İl Sağlık Müdürü Dr. Sedat Kavas ve Sınav Organizasyon Koordinatörü Prof. Dr. Sadiye Tutsak katıldı.

Düzenlenen toplantı sonrasında konuşan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, sınavların yapılacağı binalarda güvenliğin sağlanması, bu yönde alınacak tedbirler, adayların sınav binalarına ulaşımı, soruların sınav binalarına nakli, il sınav merkezinde sınav öncesi ve sonrasında alınacak önlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi. Savaş, “Okullarımızda sınav tarihlerinden önce dezenfekte işlemleri yapılacak ve sınav günü adaylarımız gelmeden tekrarlanacaktır. ÖSYM tarafından adaylarımıza dezenfektan, maske ve dezenfektan mendil temin edilecektir. İsteyen adaylar kendileri de dezenfektan, maske, siperlik ve eldiven getirebilecekler. Emniyet görevlilerimiz adayların ve sınav görevlilerinin üst aramalarını sosyal mesafe gözeterek el detektörü ile yapacaktır. ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü olarak tüm tedbirlerimizi aldık.” dedi.

Savaş, Dikey Geçiş Sınavı’nın (DGS) 13 binada, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’in ise 7 binada gerçekleşeceğini belirti. Bu sene yapılan sınavlarda Kovid-19 salgını nedeniyle önlemleri arttırdıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Savaş, DGS ve ALES/1 sınavına girecek adaylara, Sınav Giriş Belgeleri, Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı gibi kılavuzda belirtilen geçerli kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları konusunda uyarılarda bulundu. Savaş, “Sınav kılavuzda yazan geçerli kimlik belgelerini sunamayan adaylar sınava alınmayacaklardır. İl Nüfus Müdürlüğümüz DGS sınavının yapılacağı 09 Ağustos ve ALES sınavının yapılacağı 16 Ağustos 2020 Pazar günleri saat 07.00 ile 10.00 arasında nüfus cüzdanını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için açık olacaktır. Ayrıca adaylarımız sınava getirilmesi yasak olan araç-gereçleri yanlarına almamalıdır. Adaylarımızın sınav günü binalara alınacakları son saat 10.00’dır. Bu saatten sonra sınav binasına adaylarımız kesinlikle alınmayacak ve sınav 10.15’te başlayacaktır. Adaylarımızın sıkıntı yaşamamaları adına bu hususları dikkate alarak hareket etmeleri önemlidir. Tüm adaylara başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.



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