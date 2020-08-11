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Uşak Üniversitesi’nden asgari ücret gibi burs

UŞAK HABERLERİ  | 11.08.2020 09:44 | Son Güncelleme

Uşak Üniveristesi’nde 2020-2021 eğitim öğretim yılında, gerekli şartlara uyan bütün öğrencilere bin 828 TL’ye kadar burslar ödenecek.Bu yılki üniversite tercihlerinde de Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), tarım, ziraat, orman, su ürünleri, yer bilimleri ve hayvancılık odaklı programlarla, maden, tekstil ve deri mühendisliğini seçen öğrenciler, gerekli şartları taşımaları halinde geri ödemesiz burs ile desteklenecek.Tercih döneminde olan öğrencilere yönelik açıklamalarda bulunan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof.

Uşak Üniversitesi’nden asgari ücret gibi burs

Uşak Üniveristesi’nde 2020-2021 eğitim öğretim yılında, gerekli şartlara uyan bütün öğrencilere bin 828 TL’ye kadar burslar ödenecek.
Bu yılki üniversite tercihlerinde de Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), tarım, ziraat, orman, su ürünleri, yer bilimleri ve hayvancılık odaklı programlarla, maden, tekstil ve deri mühendisliğini seçen öğrenciler, gerekli şartları taşımaları halinde geri ödemesiz burs ile desteklenecek.
Tercih döneminde olan öğrencilere yönelik açıklamalarda bulunan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş YÖK’ün destek burslarına devam ettiğini belirterek, “Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ile Ziraat Fakültesinin tüm bölümlerinde YÖK Destekleme Bursu var. Bu burslar geri ödemesiz ve aylık 800 TL. Tercih döneminde olan öğrencilerimiz bunları dikkate almalıdır. Tercih yapacak öğrencilerimiz, hem Uşak Üniversitesi web sayfasından hem de YÖK’ün hazırladığı Yükseköğretim Atlasından üniversite, bölüm ve burs bilgilerine ulaşabilirler” dedi.

Asgari ücret tutarında burs
Yeni YÖK’ün üniversite-sanayi iş birliği kapsamında sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insanların yetiştirilmesi ve istihdam odaklı politikaların oluşturulması konusunda sektör temsilcileri ile işbirliği yaptığına dikkat çeken Prof. Dr. Savaş, “Bu kapsamda, YÖK ve sektör temsilcileri arasında protokoller imzalandı. YÖK ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği arasında yapılan protokol kapsamında 2020-2021 eğitim ve öğretim yılından itibaren şartları taşıyan bütün öğrencilere, ilk 5 tercihinden en az birisinin tekstil veya deri mühendisliği olması şartıyla, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme puanına göre burs verilecek. İlk 20 binde olanlara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret 1828 TL’ye kadar, tekstil mühendisliğine 20-50 bin ve deri mühendisliğine 20-60 bin arasında yerleşen öğrencilere asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarının yüzde 70’i 1289 TL kadar, tekstil mühendisliğine 50-80 bin ve deri mühendisliği için 60-100 bin arasında yerleşen öğrencilere asgari geçim indirimi hariç asgari ücret tutarının yüzde 50’si 914 TL’ye kadarburslar yılda 9 ay boyunca ödenecek. Ayrıca eğitim bursundan yararlanan öğrencilere sektörde çalışma taahhüdü vermeleri halinde ilgili birlikler ve firmalar tarafından en az 5 yıl iş garantisi verilecek. ”şeklinde konuştu.

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