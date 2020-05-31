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Uşak Üniversitesi’nden öğrencilere ‘dijital sınav’ desteği

UŞAK HABERLERİ  | 31.05.2020 12:31 | Son Güncelleme

Uşak Üniversitesi, bilgisayar ve internet imkânları sınırlı olan üniversite öğrencilerine, dönem sonu sınavları boyunca, üniversite yerleşkelerinde bulunan kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarından yararlanabilmeleri için kapılarını açtı.Uşak Üniversitesi, Covid-19 salgını nedeniyle final ve bütünleme sınavlarının uzaktan öğretim yoluyla yapılması için Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) aldığı karar yönünde harekete geçti.

Uşak Üniversitesi, bilgisayar ve internet imkânları sınırlı olan üniversite öğrencilerine, dönem sonu sınavları boyunca, üniversite yerleşkelerinde bulunan kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarından yararlanabilmeleri için kapılarını açtı.
Uşak Üniversitesi, Covid-19 salgını nedeniyle final ve bütünleme sınavlarının uzaktan öğretim yoluyla yapılması için Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) aldığı karar yönünde harekete geçti. Bu kapsamda Uşak ili ve ilçelerinde ikamet eden ve internete erişim imkânları sınırlı olan tüm üniversite öğrencilerinin, sınavlarına sorunsuz şekilde girebilmeleri adına kent merkezindeki kampüste bulunan kütüphane ve ilçe yerleşkelerinde bulunan tüm bilgisayar laboratuvarları kullanıma açıldı.
Öte yandan sınava girecek öğrencilerin hizmetlerden, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak koşuluyla haftanın her günü mesai saatleri içerisinde yararlanabileceği belirtilirken, detaylı bilgi ise Uşak Üniversitesi’nin resmi internet sitesinde yayınladı.

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