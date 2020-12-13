Uşak Valiliğinden doğal gaz kesintisi açıklaması

Uşak’ta sabah saatlerinde doğal gaz ana çelik hattının hasar görmesinden kaynaklı kent genelinde doğal gaz kesildi. Valilik resmi sosyal medya hesabından, “Sorunu en kısa sürede çözüme ulaştırmak amacıyla hasar tamir çalışmaları başlamıştır” açıklamalarında bulundu.

Uşak’ta sabah saatlerinde doğal gaz ana çelik hattında bir hasar meydana geldi. Meydana gelen hasarda kent genelinde doğal gaz kesildi. Valilik resmi sosyal medya hesaplarından, meydana gelen doğal gaz kesintisi hakkında yazılı açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, hasarın tamir çalışmalarının başlandığı açıklandı. Sosyal medyada yapılan açıklamada, “ İlimizde sabah saatlerinde doğal gaz ana çelik hattında bir hasar meydana gelmiştir. Bu sebeple ilimizde doğal gaz kesintisi yaşanmaktadır. Sorunu en kısa sürede çözüme ulaştırmak amacıyla hasar tamir çalışmaları başlamıştır. Kamuoyuna duyurulur” denildi.



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