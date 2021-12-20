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Uşak Valisi Kocabıyık'ın tercihi "Ciğerlerimiz yandı" oldu

20.12.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Valisi Kocabıyık'ın tercihi "Ciğerlerimiz yandı" oldu

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Funda Kocabıyık, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti 'Atmaca'" fotoğrafını seçen Kocabıyık, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bırakmam" karesine oy verdi.

Oylamada yer alan tüm fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu belirten Kocabıyık, "Fotoğrafların hepsi birbirinden başarılı ve birbirinden kıymetli. Hepsine ayrı ayrı oy vermek istedim. Ülkemizin gündemini değerlendirerek, ülkemizin gündemiyle ilgili vurgular yapan fotoğrafları seçtim. Emeği geçen herkesi de tebrik ediyorum." dedi.

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