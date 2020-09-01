YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü

UŞAK HABERLERİ  | 01.09.2020 21:55 | Son Güncelleme

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Uşak Belediyesince kent merkezindeki Tiritoğlu Parkı'nda o dönemi yansıtan fotoğrafların yer aldığı sergisinin açılışı öncesi saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüne ilişkin gönderdiği telgrafın okunmasının ardından konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, "Bugün ecdadımızın kanlarıyla savunduğu bu cennet vatan bizlere emanettir. Bizler de vatanımızı, bayrağımızı aynı azim ve kararlılıkla korumaya devam edeceğiz." dedi.

Tüm şehitleri rahmetle yad ettiğini dile getiren AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay da "Bugün 100 yıl sonra ülkemize göz dikenlere karşı aynı milli ruhla bunlara fırsat vermeyeceğimizi buradan ifade ediyorum. Gerek mavi vatanda, gerekse ülkemizin her karış toprağında ülkemize kastedenlere karşı 100 yıl önce verdiğimiz bu dersi bugün de vermeye hazırız." diye konuştu.

Kadınıyla erkeğiyle imkansız görüneni başaran, zafere imzasını atan Türk milletinin aynı idealleri bugün de yaşatmaya devam ettiğini aktaran Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise "Mavi vatanda Oruç Reis ile gökyüzünde Akıncı, Atak ve Bayraktar ile sınır hattımızda ve ötesinde askerimizin ellerinde al bayrağımız dalgalanmaktadır. Bir yandan Akdeniz’de diğer yandan Suriye’de, bir yandan kardeş Azerbaycan’da diğer yandan Libya’da, milli hamlelerle ve kararlı siyasi duruşla güçlü Türkiye mührünün dünyaya vurulacağı müjdelenmektedir." ifadesini kullandı.

Fotoğraf sergisinin açılışının ardından Göğem Zafer Anıtı ziyaret edildi, burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Daha sonra da Kurtuluş Savaşı şehidi Çeçeli Kara Murat'ın Karacahisar köyündeki mezarı ziyaret edilerek, dua okunup, protokol üyeleri tarafından mezara karanfil bırakıldı.

Programlara, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDemet Evgar'ın acı günüDemet Evgar'ın acı günü
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayseri Şeker’den çalışanlarına pandemide ilaç gibi destek
Kayseri Şeker’den çalışanlarına pandemide ilaç gibi destek
Güder, 82 belediye başkanı arasından 6’ncı oldu
Güder, 82 belediye başkanı arasından 6’ncı oldu
Kargo ile uyuşturucu sevkiyatını polis önledi
Kargo ile uyuşturucu sevkiyatını polis önledi
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Ordu’da traktör devrildi: 1 ölü
Ordu’da traktör devrildi: 1 ölü
Meteorolojiden sıcak hava dalgası uyarısı
Meteorolojiden sıcak hava dalgası uyarısı

Uşak Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
04:58
Sabah
06:25
Öğle
13:07
İkindi
16:46
Akşam
19:40
Yatsı
21:01

Uşak Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Savaş Eczanesi
Merkez
Terciler Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Tırdan düşen demirlere çarpan otomobil ters döndü; 3 yaralı
Tırdan düşen demirlere çarpan otomobil ters döndü; 3 yaralı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor
Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor
Aydın Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Salih Karataş Vali Erden’i Ziyaret Etti
Aydın Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Salih Karataş Vali Erden’i Ziyaret Etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.