YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak’ın köylerinde yüz yüze eğitim başlıyor

Uşak’ın köylerinde yüz yüze eğitim başlıyor

UŞAK HABERLERİ  | 18.10.2020 16:49 | Son Güncelleme

Uşak köylerinde ilk okul ve orta okullarda 19 Ekim Pazartesi günü itibariyle haftanın 5 günü yüz yüze eğitim başlıyor.Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, Uşak İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Funda Kocabıyık başkanlığında toplandı.

Uşak köylerinde ilk okul ve orta okullarda 19 Ekim Pazartesi günü itibariyle haftanın 5 günü yüz yüze eğitim başlıyor.
Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, Uşak İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Funda Kocabıyık başkanlığında toplandı. Gerçekleştirilen toplantıda, köylerdeki ilk ve orta okullarda 19 Ekim Pazartesi itibariyle yüz yüze eğitime başlanma kararı aldı. Alınan kararla birlikte, yüz yüze eğitimin yapılacağı okullarda Sağlık Bakanlığının Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi kapsamında gerekli tüm tedbirlerin alınacağı ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali özür diledi, Bakan Soylu'dan açıklama geldi Vali özür diledi, Bakan Soylu'dan açıklama geldi
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybettiUşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
İlk kez forma giydiler
İlk kez forma giydiler
Kanga golle tanıştı
Kanga golle tanıştı
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Eskişehirspor: 1
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Eskişehirspor: 1
Kayserispor ikinci kez yenildi
Kayserispor ikinci kez yenildi
AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç güven tazeledi
AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç güven tazeledi

Uşak Namaz Vakitleri 18 Ekim Pazar

İmsak
05:46
Sabah
07:08
Öğle
12:53
İkindi
15:57
Akşam
18:27
Yatsı
19:44

Uşak Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazar

Balkan Eczanesi
Merkez
İlke Eczanesi
Merkez
Yeni Hayat Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Uşak’ta trafik kazası; 1 ölü 4 yaralı
Uşak’ta trafik kazası; 1 ölü 4 yaralı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Uşak’ın Yeni Alışveriş Merkezi “festiva“ 1 Ağustos’ta Açılıyor
Uşak’ın Yeni Alışveriş Merkezi “festiva“ 1 Ağustos’ta Açılıyor
Aydın Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Salih Karataş Vali Erden’i Ziyaret Etti
Aydın Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Salih Karataş Vali Erden’i Ziyaret Etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.