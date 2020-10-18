Uşak’ın köylerinde yüz yüze eğitim başlıyor

Uşak köylerinde ilk okul ve orta okullarda 19 Ekim Pazartesi günü itibariyle haftanın 5 günü yüz yüze eğitim başlıyor.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, Uşak İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Funda Kocabıyık başkanlığında toplandı. Gerçekleştirilen toplantıda, köylerdeki ilk ve orta okullarda 19 Ekim Pazartesi itibariyle yüz yüze eğitime başlanma kararı aldı. Alınan kararla birlikte, yüz yüze eğitimin yapılacağı okullarda Sağlık Bakanlığının Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi kapsamında gerekli tüm tedbirlerin alınacağı ifade edildi.

