YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşaklı atletizm sporcusu Türkiye 2’ncisi oldu

Uşaklı atletizm sporcusu Türkiye 2’ncisi oldu

UŞAK HABERLERİ  | 30.01.2020 12:23 | Son Güncelleme

Uşaklı atletizm sporcusu Orçun Duran Türkiye U18 yarışmaları kapsamında 400 metre erkekler kategorisinde Türkiye 2’ncisi olarak büyük başarı elde etti.Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen Turkcell U18 Salon Atletizm Şampiyonası’nda Uşak Alper Günbayram Anadolu Lisesi öğrencisi atletizm sporcusu Orçun Duran kıyasıya mücadele etti.

Uşaklı atletizm sporcusu Orçun Duran Türkiye U18 yarışmaları kapsamında 400 metre erkekler kategorisinde Türkiye 2’ncisi olarak büyük başarı elde etti.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen Turkcell U18 Salon Atletizm Şampiyonası’nda Uşak Alper Günbayram Anadolu Lisesi öğrencisi atletizm sporcusu Orçun Duran kıyasıya mücadele etti. Zorlu geçen müsabakada Duran 400 metre erkekler kategorisinde Türkiye 2’ncisi olarak madalya kazandı.
Duran, elde ettiği başarının antrenörü Mustafa Coşkun ile birlikte yaptığı sıkı ve yoğun antrenmanlar sonucu geldiğini belirterek hedeflerini yüksekte tuttuğunu kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Deprem sonrası unutulmadılar

Deprem sonrası unutulmadılar

Diego’nun forma numarası belli oldu

Diego’nun forma numarası belli oldu

KTSO ve LTSO’nun yardım tırı depremzedelere ulaştı

KTSO ve LTSO’nun yardım tırı depremzedelere ulaştı

Kayserigaz’dan abonelerine uyarı

Kayserigaz’dan abonelerine uyarı

Uşak Namaz Vakitleri 30 Ocak Perşembe

İmsak
06:39
Sabah
08:04
Öğle
13:21
İkindi
16:03
Akşam
18:27
Yatsı
19:47

Uşak Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Perşembe

Dönmez Eczanesi
Merkez
Dülgeroğlu Eczanesi
Merkez
Özsezer Eczanesi
Merkez
Ersan Eczanesi
Esme
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Uşak'ta kayıp kişinin öldürülmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı

Uşak'ta kayıp kişinin öldürülmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Uşak’ta kamyoncu esnafından ‘Dijital Takograf’ eylemi

Uşak’ta kamyoncu esnafından ‘Dijital Takograf’ eylemi

Uşak'ta eski eşinin bıçakladığı kadın öldü, kadının arkadaşı yaralandı

Uşak'ta eski eşinin bıçakladığı kadın öldü, kadının arkadaşı yaralandı

Eski Uşak Belediye Başkanı Erdoğan'ın yargılandığı FETÖ davası

Eski Uşak Belediye Başkanı Erdoğan'ın yargılandığı FETÖ davası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.