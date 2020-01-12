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  4. Uşaklı fotoğrafçılar Demirci’nin sanatkarları ve güzelliklerini çekti

Uşaklı fotoğrafçılar Demirci’nin sanatkarları ve güzelliklerini çekti

MANİSA HABERLERİ  | 12.01.2020 16:07 | Son Güncelleme

Uşak Fotoğraf Sanatçıları Derneği üyeleri, sanatının son temsilcileri olan ustaları ve tarihi mekanları fotoğraflamak için Manisa’nın Demirci ilçesine gezi düzenledi.

Uşak Fotoğraf Sanatçıları Derneği üyeleri, sanatının son temsilcileri olan ustaları ve tarihi mekanları fotoğraflamak için Manisa’nın Demirci ilçesine gezi düzenledi. Usta objektifler hem unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin son temsilcilerini hem de ilçenin eşsiz güzelliklerini fotoğrafladı.
Uşak’ta 2011 yılında kurulan ve bugün 50 üyesi bulunan Uşak Fotoğraf Sanatçıları Derneği, her ay Türkiye’nin farklı il ve ilçelerini ziyaret ederek, yörenin güzelliklerini, sanatını ve ustalarını çekerek ölümsüzleştiriyor. Manisa’nın Demirci ilçesini de ziyaret eden fotoğraf sanatçıları, ilçedeki semerci ustası, çancı ustası, el halı atölyeleri, ilçenin köylü pazarını ve Manisa’nın Nepal’i olarak bilinen Kargınışıkla Mahallesi’nin evlerini fotoğrafladı. Demirci Belediyesi Kent Konseyinin de eşlik ettiği ziyarette Uşak Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkanı Ufuk Turpcan, "Her 15 günde bir bir ilçeyi, beldeyi ve köyü ziyaret ediyoruz. Gezdiğimiz her yerde görsellik anlamında değer taşıyan, tarihimizde bizler için önemli yeri olan sanat ve mekanları fotoğraflıyoruz. Bugünkü durağımız da Demirci ilçe merkezi ve mahalleleri oldu. Demirci’yi ziyaret etmemizdeki en büyük faktör, unutulmaya yüz tutmuş ustaların mesleklerini hala yaşatıyor olması ve doğal güzelliklerini korumasıdır. Türkiye’de profesyonel anlamda fotoğraf çeken herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Burada çektiğimiz görselleri yıl içerisinde Uşak’ta yapacağımız fotoğraf sergisinde sergileyeceğiz" dedi.

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