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Uşaklı gençler evliliği erteliyor

İHA İHA
06.03.2024 13:52
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Uşak için açıklanan son 6 yıllık verilere göre, Uşaklıların yıl geçtikçe daha geç yaşta evlenme kararı aldıkları belirlendi.

Uşaklı gençler evliliği erteliyor

Uşak’ta Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi, erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle, toplam nüfusun yüzde 49,9’unu kadınlar, yüzde 50,1’ini ise erkekler oluşturdu.

Uşak’ın 2018-2023 yılları arasında evlenme yaşları ise yıl geçtikçe daha ileri yaşlarda evlenmeye başladığı görüldü. Açıklanan verilere göre ise 2018 yılında erkeklerin ortalama evlenme yaşı 26,9 kadınların ise 24,1 olarak açıklanırken, 2019 yılında bu rakamlar erkeklerde 26,9 kadınlarda ise 24 olarak açıklandı. 2020 yılında açıklanan evlenme yaşları ise artarak erkeklerde 27,1 kadınlar ise 24,3 yükseldi. 2021 ve 2022 yılında da ortalama yaşlar artarken, 2023 yılında ise erkekler 27,6’ya yükselirken kadınlarda ise 25,2’ye yükseldi.

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