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Uşaklılar kısıtlamalara uyum sağladı

UŞAK HABERLERİ  | 02.12.2020 21:37 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı karar doğrultusunda Türkiye genelinde saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kararlar doğrultusunda saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı karar doğrultusunda Türkiye genelinde saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kararlar doğrultusunda saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasının ardından Uşak’ta sokaklar boş kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında, vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görülen Uşak şehir merkezinde sokaklarda görevliler ve kısıtlamadan muaf tutularak çalışan vatandaşlar yer aldı.

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İmsak
06:28
Sabah
07:55
Öğle
12:57
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
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Uşak Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Çarşamba

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Merkez
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