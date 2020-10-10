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Uşak'ta 1000 metre rakımdaki jeotermal serada muz hasadı

UŞAK HABERLERİ  | 10.10.2020 11:27 | Son Güncelleme

Hasada katılan Uşak Valisi Funda Kocabıyık: - "Türkiye'de 1000 metre rakımda ilk defa muz üretimi gerçekleştiriliyor. Jeotermal kaynaklarla yapılan bu üretim çok önemli" - Birlik Ziraat Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Yavuz Pala: - "Hedefimiz sera kapasitesini 4-5 katına çıkarıp üretimimizi artırmak"

MEHMET ÇALIK - Uşak'ın Banaz ilçesinde yaklaşık 1000 metre rakımdaki jeotermal serada topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen muzların hasadı yapılıyor.

İlçede kurulu seralarda domates ve çilek üretimi yapan Birlik Ziraat firması yetkilileri, deniz seviyesinden yaklaşık 1000 metre yükseklikteki Hamamboğazı bölgesinde jeotermal su ile ısıtılan ve topraksız tarım yöntemleri kullanılan seraya mart ayında 30 muz ağacı dikti.

Firma yetkilileri, meyve veren ağaçlardan hasada başladı.

Hasada katılan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AA muhabirine Uşak'ın iklim ve toprak özellikleri bakımından tarıma çok elverişli bir bölge olduğunu söyledi.

Hamamboğazı bölgesindeki sıcak su kaynaklarının serada tarım yapılmasını kolaylaştırdığına dikkati çeken Kocabıyık, şöyle konuştu:

"Biz şimdi buradan 30 ağaçtan muz hasadını gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de bir ilk yapılıyor burada. Öncelikle buranın rakımı 1000. Bu rakımda ilk defa muz üretimi gerçekleştiriliyor. Onun yanında jeotermal kaynaklarla ve topraksız olarak muz üretimi yapılıyor. Bunlar çok önemli. Biz üreticilerimizi her zaman destekliyoruz. İnşallah daha da ileri gidilir. Hayırlı uğurlu olsun."

Serada yetiştirdikleri 30 fidenin de meyve verdiğini anlatan Birlik Ziraat Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Yavuz Pala da denemenin başarıyla sonuçlandığını ifade etti.

Fide sayısını 204'e çıkartarak üretime devam edeceklerini dile getiren Pala, "Muz, Türkiye'de çok yaygın olarak üretiliyor ama topraklı tarımda üretiliyor. Biz 1000 rakımda üretimi yaptık. -10 derecede hatta kışın -18 dereceyi buluyor burası. Jeotermal kaynakla burada iklim şartlarını oluşturuyoruz. Gereken rutubeti, nemi sağlamış oluyoruz." dedi.

Seranın bir Ar-Ge çalışması olduğunu, çok sayıda türde üretimi denediklerini ifade eden Pala, "Bundan sonraki hedefimiz muzda yılda önce iki sonra üç ürün almak. İki ürün çok kolay gibi gözüküyor. Hedefimiz sera kapasitesini 4-5 katına çıkarıp üretimizi artırmak." diye konuştu.

İlk hasattan elde edilen 1350 kilogram ürünün İstanbul'a satışının yapıldığı belirtildi.

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