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Uşak'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

UŞAK HABERLERİ  | 06.10.2020 09:02 | Son Güncelleme

Uşak'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Uşak'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eşme-Ulubey kara yolunda seyreden Ö.Ö. idaresindeki 64 EF 845 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sefer Üstündağ'ın kullandığı 09 HA 081 plakalı otomobille İnay köyü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince sürücü Üstündağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan diğer aracın sürücüsü ile biri çocuk 3 kişi ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü ve çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu, G.Ü. ve A.Ö'nün sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Üstündağ'ın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

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