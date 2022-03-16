Uşak'ta 21 bin 300 bandrolsüz makaron ele geçirildi

Uşak'ta bir iş yerinde 21 bin 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir iş yerine baskın yaptı.
Adreste yapılan aramada, bir kısmı tütünle doldurulmuş 21 bin 300 bandrolsüz makaron, 22 kilogram kaçak nargile tütünü ve 60 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
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