YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak'ta 21 bin 300 bandrolsüz makaron ele geçirildi

Uşak'ta 21 bin 300 bandrolsüz makaron ele geçirildi

16.03.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta 21 bin 300 bandrolsüz makaron ele geçirildi

Uşak'ta bir iş yerinde 21 bin 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir iş yerine baskın yaptı.

Adreste yapılan aramada, bir kısmı tütünle doldurulmuş 21 bin 300 bandrolsüz makaron, 22 kilogram kaçak nargile tütünü ve 60 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uşak'ta işçi servisinin devrildiği kazada 10 kişi yaralandıUşak'ta işçi servisinin devrildiği kazada 10 kişi yaralandı
Türkşeker pancar avans fiyatını yüzde 25 artırdıTürkşeker pancar avans fiyatını yüzde 25 artırdı
Kanser sanılan hastanın soluk borusundan badem zarı çıkarıldıKanser sanılan hastanın soluk borusundan badem zarı çıkarıldı
Anahtar Kelimeler:
polis

Uşak Namaz Vakitleri 17 Mart Perşembe

İmsak
05:43
Sabah
07:04
Öğle
13:16
İkindi
16:38
Akşam
19:18
Yatsı
20:34
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir kaşığı yetiyor: Virüs ve bakterileri etkisiz hale getiriyor

Bir kaşığı yetiyor: Virüs ve bakterileri etkisiz hale getiriyor

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

İkincisi için her şey hazır! Senaryo bitti, çekimler başlıyor

İkincisi için her şey hazır! Senaryo bitti, çekimler başlıyor

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.