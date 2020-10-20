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Uşak’ta 29 ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 zanlı yakalandı

UŞAK HABERLERİ  | 20.10.2020 17:02 | Son Güncelleme

Uşak’ta, haklarında 29 ıl ve 24 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs, polis ekiplerince yakalandı.Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri edindikleri istihbarat doğrultusunda, kasten adam öldürme ve yaralama suçlarından 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.’nın şehir merkezinde bir evde saklandığını öğrendi.

Uşak’ta, haklarında 29 ıl ve 24 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri edindikleri istihbarat doğrultusunda, kasten adam öldürme ve yaralama suçlarından 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.’nın şehir merkezinde bir evde saklandığını öğrendi. Ekipler tarafından düzenlenen titiz operasyonla M.A., saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Ayrıca birden fazla kişiye yağma ve yaralama suçlarından 24 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.E’de polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından hükümlüler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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