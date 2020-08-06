Uşak’ta 3 kilo kubar esrar ele geçirdi

Uşak’ta, jandarmanın iki adese düzenlediği operasyonla yaklaşık 3 kilo kubar esrar ve kenevir bitkisi ele geçirildi.

Uşak’ın Banaz ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmalarının neticesinde geçtiğimiz Salı günü iki şahsın evine operasyon düzenledi. Başlatılan çalışmalar neticesinde iki şahsın ev, bahçe ve eklentilerinde arama çalışması yapıldı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda 2 kilo 932 gram kubar esrar ve 185 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Öte yandan Banaz Cumhuriyet Başsavcılığı, şahıslar hakkında adli tahrikata başladı.

