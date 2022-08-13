Uşak'ta 3 milyon kaçak sigara ele geçirildi

Uşak'ta bir tırda 3 milyon kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kent girişindeki uygulama noktasında bir tırı durdurdu.

Tırın dorse kısmında yapılan aramada kolilerin içerisinde 3 milyon sigara ele geçirildi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.



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