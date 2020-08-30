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Uşak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri

UŞAK HABERLERİ  | 30.08.2020 10:56 | Son Güncelleme

Uşak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı katılımla, protokolün çelenk sunumuyla yapıldı.Çelenk sunumu, valilik önündeki Atatürk Anıtı önünde, saat 09.30’da gerçekleşti.

Uşak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı katılımla, protokolün çelenk sunumuyla yapıldı.
Çelenk sunumu, valilik önündeki Atatürk Anıtı önünde, saat 09.30’da gerçekleşti. Düzenlenen etkinliğe, Vali Funda Kocabıyık, Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Büyamin Korkmaz Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Albay Murat Kılıç, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş katıldı. Etkinlik kapsamında Vali Funda Kocabıyık ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın, anıt önünde çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından tören sona erdi.

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Uşak Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:56
Sabah
06:23
Öğle
13:08
İkindi
16:48
Akşam
19:43
Yatsı
21:04

Uşak Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Duran Eczanesi
Merkez
Özyavuz Eczanesi
Merkez
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