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  4. Uşak’ta 427 kişiye hijyen kuralları eğitimi verildi

Uşak’ta 427 kişiye hijyen kuralları eğitimi verildi

UŞAK HABERLERİ  | 18.01.2020 13:39 | Son Güncelleme

Uşak’ta Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından okullarda hijyen kuralları kapsamında, 229 öğretmene ve 198 kantin işletmecisine eğitim verildi.Uşak’ta okul kantinlerine dair özel hijyen kuralları yönetmeliği kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde gıda işletmelerinin çalışanları ile öğretmeler olmak üzere 427 kişiye eğitim verildi.

Uşak’ta Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından okullarda hijyen kuralları kapsamında, 229 öğretmene ve 198 kantin işletmecisine eğitim verildi.
Uşak’ta okul kantinlerine dair özel hijyen kuralları yönetmeliği kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde gıda işletmelerinin çalışanları ile öğretmeler olmak üzere 427 kişiye eğitim verildi. Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünde görev yapan gıda mühendisi Pınar Ankaralıgil tarafından verilen eğitimde, gıda işletmelerindeki özel hijyen şartları, gıda güvenliği ve ayrıca ’TGK Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’ kapsamında özellikle alerjenlerle ilgili bilgilendirme yapıldı.
Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgeleri verildi.

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