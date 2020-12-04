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Uşak’ta 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

UŞAK HABERLERİ  | 04.12.2020 21:44 | Son Güncelleme

Korona virüsle tedbirleri kapsamında bu akşam saat 21.00’de başlayıp Pazartesi sabah saat 05.00’e kadar sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Korona virüsle tedbirleri kapsamında bu akşam saat 21.00’de başlayıp Pazartesi sabah saat 05.00’e kadar sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İsmet Paşa Caddesi’nde polis vatandaşlara uyarılarda bulunurken kurallara uymayan vatandaşlar hakkında cezai işlem yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı 21.00 ile Pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını duyurmuştu. Hafta sonu pazartesi sabah saat 05.00’e kadar uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle yurt genelinde başladı. Yasağın başlamasıyla birlikte Uşak’ta sokak ve caddeler yavaş yavaş boşalmaya başladı. İsmet Paşa Caddesi’nde polis ekipleri, vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulunurken kısıtlamalara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

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Uşak Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
06:30
Sabah
07:57
Öğle
12:58
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:10

Uşak Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

İlke Eczanesi
Merkez
Savaş Eczanesi
Merkez
Yeni Hayat Eczanesi
Merkez
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