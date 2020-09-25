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Uşak'ta Afgan kadın, küçük yaştaki kızıyla evlenmek isteyen genç tarafından öldürüldü

UŞAK HABERLERİ  | 25.09.2020 14:20 | Son Güncelleme

Uşak'ta Afgan kadın, küçük yaştaki kızıyla evlenmek isteyen genç tarafından öldürüldü

Uşak'ta Afganistan uyruklu kadın, kızıyla evlenmesini kabul etmediği kişi tarafından bıçakla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Afganistan uyruklu M.F.K (23), bir süre önce evlenmek istediği ancak olumsuz yanıt aldığı aynı ülke vatandaşı Z.K'nın (16) Ünalan Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki evine gitti.

Burada genç kızın annesi Mahsume Kanbere (38) ile tartışan M.F.K, kadını bıçakla yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kanbere, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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