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Uşak’ta alkollü sürücü aydınlatma direğini devirdi

UŞAK HABERLERİ  | 13.10.2020 23:06 | Son Güncelleme

Uşak’ta alkollü sürücü, alkolün etkisiyle otomobilin kontrolünü kaybederek orta refüjdeki direğe çarptı.

Uşak’ta alkollü sürücü, alkolün etkisiyle otomobilin kontrolünü kaybederek orta refüjdeki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yol ortasına devrilirken sürücü ve yanındaki bir vatandaş kazayı yaralanmadan atlattı.
Kaza Uşak’ın en işlek caddelerinden birisi olan Mehmet Topaç Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre Mehmet Özel, 64 DF 652 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken aracın kontrolünü kaybederek orta refüje çıktı. Sürücü Özel’in kontrolündeki otomobil orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yol üzerine devrildi. Vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yol polis ekipleri tarafından kısa süreliğine trafiğe kapanırken sürücü Özel, kazayı yaralanmadan atlattığını ifade ederek sağlık ekiplerinin müdahalesini reddetti. Ayrıca Özel’in polis tarafından yapılan alkol testinde 1.75 promil alkollü olduğu öğrenildi.
Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

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