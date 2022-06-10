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Uşak'ta alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı 5 yaya yaralandı

10.06.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı 5 yaya yaralandı

Uşak'ta 2,50 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün yönetimindeki otomobilin çarptığı 5 kişi yaralandı.

Uşak-İzmir kara yolu TOKİ Kavşağı yakınlarında İ.K. yönetimindeki 16 YZ 350 plakalı otomobil, gece saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ü.C.C. (22), N.G. (21), K.A. (21), B.E. (21) ve E.K.'ye (21) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından yoluna devam eden sürücü, yaklaşık 700 metre ileride otomobilini park ettiği sokakta polis ekiplerince gözaltına alındı.

İ.K'nin, kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği ve 2,50 promil alkollü olduğu belirlendi.

Öte yandan kazada yaralanan gençlerin, üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

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