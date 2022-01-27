YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak'ta Baltalı Göleti buzla kaplandı

Uşak'ta Baltalı Göleti buzla kaplandı

27.01.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta Baltalı Göleti buzla kaplandı

Uşak'ın Banaz ilçesi sınırlarındaki Baltalı Göleti buz tuttu.

Murat Dağı eteklerinde, deniz seviyesinden 1200 metre yüksekte bulunan gölet ve çevresinde hava sıcaklığı eksi 18 dereye kadar düştü. Bölgedeki kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Çam ağaçlarının arasında yer alan gölet, buz tutmasıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Arazi araçlarıyla gölete gelenler, buz tutan gölet üzerinde yürüdü, fotoğraf çektirdi.

Ziyaretçilerden Uğur Yılmaz, bölgedeki doğal güzelliği daha önce buraya gelen kardeşinden duyduğunu belirterek, "Kışın buranın çok güzel olduğunu söylemişti. Göletin buz tuttuğunu öğrenince biz de dayanamadık, Afyonkarahisar'dan buraya geldik. Burası çok güzel bir yer. Göletin üzerinde yürüdük. İlk başta biraz korktuk ama alışınca inanılmaz keyifliydi." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Uşak'ta işçi servisinin devrildiği kazada 10 kişi yaralandıUşak'ta işçi servisinin devrildiği kazada 10 kişi yaralandı

Uşak Namaz Vakitleri 27 Ocak Perşembe

İmsak
06:41
Sabah
08:06
Öğle
13:20
İkindi
16:01
Akşam
18:25
Yatsı
19:44
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İstanbul'da kalp krizi geçiren hasta askeri helikopterle hastaneye götürüldü

İstanbul'da kalp krizi geçiren hasta askeri helikopterle hastaneye götürüldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Lezzetli zeytinyağı kullanmanın püf noktası saklama koşullarında

Lezzetli zeytinyağı kullanmanın püf noktası saklama koşullarında

Denizli'de kar etkili oluyor

Denizli'de kar etkili oluyor

İzmir'deki kuyumcuda altınların gasbedilme görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'deki kuyumcuda altınların gasbedilme görüntüleri ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.